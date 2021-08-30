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مع قرب انتهاء عمليات الإجلاء من أفغانستان.. الأمم المتحدة تحذر من "أزمة أكبر بكثير" على الأبواب

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مع قرب انتهاء عمليات الإجلاء من أفغانستان.. الأمم المتحدة تحذر من
Reuters SAEED ALI ACHAKZAI
مجموعة من الأفغان يعبرون الحدود مع باكستان
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حذرت مفوضية ألأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مناشدة من أجل تقديم المزيد من الدعم للعمليات في أفغانستان من أن "أزمة كبرى في بدايتها" تحدق بالبلاد وسكانها البالغ عددهم 39 مليون نسمة.

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وكرر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي اليوم الاثنين دعوة لإبقاء الحدود مفتوحة ولمساهمة المزيد من الدول في "تلك المسؤولية الإنسانية" مع إيران وباكستان اللتان تستضيفان بالفعل نحو 2.2 مليون لاجئ أفغاني.

وتابع غراندي قائلا في بيان له: "سينتهي الإجلاء الجوي من كابل في غضون أيام والمأساة التي تكشفت لن تكون ملحوظة مثل السابق. لكنها ستكون واقعا معاشا يوميا لملايين الأفغان. لا يجب أن ندير لهم ظهورنا. أزمة إنسانية أكبر بكثير ما زالت في بدايتها."

وكانت المفوضية قد توقعت يوم الجمعة الماضي أن يفر ما يصل إلى 500 ألف أفغاني بحلول نهاية العام من بلادهم.

المصدر: "رويترز"

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