بولندا ترسل شرطيين إلى ليتوانيا لمساعدتها في حراسة حدودها مع بيلاروس

أعلن وزير الداخلية والإدارة في بولندا ماريوش كامينسكي أن بلاده سترسل شرطيين إلى ليتوانيا لمساعدتها في حراسة حدودها مع بيلاروس، وذلك تلبية لطلب من الحكومة الليتوانية.

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وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين مخاطبا الشرطيين المزمع بعثهم إلى ليتوانيا المجاورة إن عليهم "حراسة حدود الدولة الليتوانية التي تعد شريكا استراتيجيا لنا".

واعتبر كامينسكي أن المهاجرين الذين يتسللون إلى أراضي ليتوانيا بطريقة غير شرعية قادمين من بيلاروس واثقون من أن "حدود الاتحاد الأوروبي مفتوحة"، مؤكدا عزم حكومتي بولندا وليتوانيا منع أي انتهاكات جماعية لحدود الاتحاد.

وتعلن ليتوانيا ولاتفيا وبولندا في الفترة الأخيرة عن تنامي عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم ضبطهم على الحدود مع بيلاروس. من جهته قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن بلاده التي تتعرض لعقوبات الاتحاد الأوروبي لم تعد تملك "الأموال والقدرات" الكافية لكبح تدفق المهاجرين إلى دول الاتحاد.

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المصدر: "نوفوستي"