روسيا تبحث مع بريطانيا إمكانية الاعتراف بشهادات التطعيم

قال سيرغي بيلاييف مدير الإدارة الأوروبية الثانية بالخارجية الروسية، إن روسيا وبريطانيا تناقشان موضوع الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم.

وذكر بيلاييف، أن روسيا أرسلت طلبا إلى بريطانيا، للاعتراف بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وأضاف الدبلوماسي الروسي القول: "هذا الموضوع لا يزال قيد المناقشة. لقد أرسلنا طلبا للجانب البريطاني للاعتراف بلقاح سبوتنيك V".

يشار إلى أنه تم حتى الآن في روسيا، تسجيل 5 لقاحات وطنية مضادة لفيروس كورونا المستجد، وهي "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت"، وكذلك "إيبفاك كورونا" و"إيبفاك كورونا ن"، وكذلك "كوفيفاك".

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ومن المعروف أن لقاح "سبوتنيك V" وكذلك لقاح "إيبفاك كورونا"، يتألفان من مكونين، ويتم التطعيم بكل منهما على شكل جرعتين. وأما "سبوتنيك لايت"، و" إيبفاك كورونا ن"، وكذلك "كوفيفاك"، فهي من مكون واحد ويتم تقديمها على شكل جرعة واحدة.

المصدر: نوفوستي