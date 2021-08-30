أردوغان يشارك في احتفالات بمناسبة عيد النصر

شارك الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مراسم الاحتفال بيوم النصر التي أقيمت في ضريح مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك في العاصمة أنقرة.

وأفاد موقع رئاسة الجمهورية التركية بأن أردوغان وضع إكليلا من الزهور على ضريح مؤسس الجمهورية، ثم وقف الجميع دقيقة صمت واحترام وتمت قراءة نشيد الاستقلال أمام ضريح مؤسس الجمهورية. وتوجه عقبها أردوغان والوفد المرافق له إلى برج الميثاق الوطني في الضريح، ووقع الدفتر الخاص به.

ودون الرئيس رسالة في الدفتر الخاص، جاء فيها: "القائد أتاتورك، نقف أمامكم اليوم في الذكرى الـ 99 للنصر الكبير الذي يمثل إحدى الحلقات الذهبية التي سارت نحو الاستقلال. وفي هذا اليوم العظيم نستذكر بالرحمة فخامتكم والشهداء الأعزاء. نحن نقود تركيا إلى مستقبل مشرق في إطار الأهداف التي رسمتها لنا.

كما أننا نزيد من القوة الرادعة للقوات المسلحة التركية التي تعتبر قرة عين شعبنا من خلال الخطوات التي قطعناها في مجال الصناعات الدفاعية. ونحكم الروابط بين الجمهور والجمهورية عبر الإصلاحات التي نفذناها في مجالات الديمقراطية والعدالة والحقوق والحرية. الجمهورية أمانتكم التي تركتموها لنا في أيدٍ أمينة. لتنعم روحكم بالسلام".

ويعد "عيد النصر" على الحلفاء والقوات اليونانية الغازية في 30 أغسطس عام 1922، عيدا وطنيا في الجمهورية التركية وجمهورية قبرص التركي. وتقام بهذه المناسبة أنشطة وفعاليات مختلفة في كافة الولايات والسفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج.

المصدر: موقع رئاسة الجمهورية التركية