 
مباشر

بيرو.. مصرع 11 شخصا على الأقل وفقدان آخرين جراء اصطدام عبارة بمركب شحن (فيديو)

أخبار العالم

بيرو.. مصرع 11 شخصا على الأقل وفقدان آخرين جراء اصطدام عبارة بمركب شحن (فيديو)
Reuters Enrique Castro-Mendivil
نخر الأمازون في بيرو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r67e

أفادت وكالة "فرانس برس" بمصرع 11 شخصا على الأقل، وفقدان آخرين جراء اصطدام مركبين بمنطقة الأمازون في بيرو.

إقرأ المزيد
بيرو.. مقتل 16 عاملا إثر سقوط حافلة من منحدر شاهق
بيرو.. مقتل 16 عاملا إثر سقوط حافلة من منحدر شاهق

وبحسب "فرانس برس"، عثر على 11 قتيلا على الأقل، في حادث تصادم مركبين في نهر هوالاغا في بيرو.

وفي تفاصيل هذه الواقعة، كانت عبارة مليئة بالركاب تبحر باتجاه مدينة يوريماغواس، عندما اصطدمت بمركب شحن في ظل الضباب الكثسف فجرا، وفق "فرانس برس".

وأشارت الوكالة إلى أن الحادث أدى كذلك إلى إصابة 6 أشخاص، وفقدان عدد من الركاب.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا