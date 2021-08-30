بيرو.. مصرع 11 شخصا على الأقل وفقدان آخرين جراء اصطدام عبارة بمركب شحن (فيديو)

أفادت وكالة "فرانس برس" بمصرع 11 شخصا على الأقل، وفقدان آخرين جراء اصطدام مركبين بمنطقة الأمازون في بيرو.

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وبحسب "فرانس برس"، عثر على 11 قتيلا على الأقل، في حادث تصادم مركبين في نهر هوالاغا في بيرو.

وفي تفاصيل هذه الواقعة، كانت عبارة مليئة بالركاب تبحر باتجاه مدينة يوريماغواس، عندما اصطدمت بمركب شحن في ظل الضباب الكثسف فجرا، وفق "فرانس برس".

📹 لقي 11 راكباً على الأقل حتفهم وفقد آخرون جرّاء اصطدام مركبين في منطقة الأمازون في البيرو. وكانت عائلات بأكملها على متن العبارة المتضررة، بينهم نحو 20 طفلاً، بحسب الناجين.#فرانس_برسpic.twitter.com/E16fN5CLON — فرانس برس بالعربية (@AFPar) August 30, 2021

وأشارت الوكالة إلى أن الحادث أدى كذلك إلى إصابة 6 أشخاص، وفقدان عدد من الركاب.