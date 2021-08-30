الأمن الروسي يعرض وثائق عن خطط يابانية لاستخدام سلاح جرثومي خلال الحرب

قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إنه سينشر وثائق أرشيفية رفعت عنها السرية حول خطط اليابان لاستخدام الأسلحة جرثومية ضد الاتحاد السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية.

وتتحدث الوثائق كذلك، عن خطط لإنشاء قاعدة إنتاج واسعة واختبار الأسلحة الجرثومية.

وأضافت المخابرات الروسية، في بيانها اليوم: "في 6 سبتمبر، سيقدم الأرشيف المركزي لجهاز الأمن الفيدرالي، مواد أرشيفية رفعت عنها السرية حول محاكمة مجرمي الحرب اليابانيين في عام 1949".

وتابع البيان: "تدل الوثائق التي تمت مصادرتها من الجيش الياباني بعد الحرب، وكذلك محاضر استجواب والإفادات الشخصية لجنود وضباط ومدنيين من الجيش الياباني، وتشهد على أنه كانت توجد قاعدة في منشوريا بالقرب من حدود الاتحاد السوفيتي مخصصة لإنتاج أسلحة جرثومية. وكانت هناك خطط لاستخدامها ضد الاتحاد السوفيتي والدول الأخرى. وكذلك هناك وثائق، تثبت اختبار الجانب الياباني لهذا الأسلحة على البشر، فضلا عن حقائق استخدامه تطبيقات بما في ذلك الاختبارات على الأحياء".

المصدر: تاس