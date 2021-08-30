الكرملين: بوتين ولوكاشينكو يناقشان الاتصالات المرتقبة

أفاد الكرملين بأن الرئيسين الروسين، فلاديمير بوتين والبيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو ناقشا اليوم الاثنين أثناء مكالمة هاتفية الاتصالات المرتقبة بينهما في إطار مختلف المنظمات الدولية.

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وجاء في بيان صدر عن الكرملين: "تمت مناقشة عدد من مسائل التعاون الثنائي والاتصالات المرتقبة في مختلف الأشكال".

وأضاف أن بوتين هنأ لوكاشينكو أثناء المكالمة بعيد ميلاده الـ67. وسبق أن وجه الرئيس الروسي برقية تهنئة بهذه المناسبة إلى الرئيس البيلاروسي.

من جانبه أعلن المكتب الصحفي للرئيس البيلاروسي، أن ألكسندر لوكاشينكو، أجرى اليوم الاثنين مكالمتين هاتفيتين مع كل من الرئيس الطاجيكستاني، إمام علي رحمن، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقال المكتب أن "الرؤساء ناقشوا المشاورات حول المسائل التي سيتم بحثها في جلسة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في دوشبنه ووضع موقف مشترك من التطورات في أفغانستان".

وأفاد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سابقا، أن الوضع في أفغانستان سيكون من أهم المحاور في قمتي منظمة معاهدة الأمن الجماعي في منتصب سبتمبر القادم في دوشنبه.

المصدر: تاس + نوفوستي