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ماس: يجب بحث الوضع في أفغانستان بمشاركة روسيا والصين

أخبار العالم

ماس: يجب بحث الوضع في أفغانستان بمشاركة روسيا والصين
Reuters
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس
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قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن الأزمة في أفغانستان يجب مناقشتها بما في ذلك مع روسيا والصين.

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ونقلت وكالة "DPA" الألمانية، اليوم الاثنين، عن ماس، الذي يقوم في إطار جولته الخارجية بزيارة إلى طشقند، مفادها أن المفاوضات بشأن الوضع في أفغانستان "يجب أن يشارك فيها أهم اللاعبين الدوليين ومن المهم أن تكون بينهم روسيا والصين".

المصدر: تاس

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