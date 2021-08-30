ماس: يجب بحث الوضع في أفغانستان بمشاركة روسيا والصين

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن الأزمة في أفغانستان يجب مناقشتها بما في ذلك مع روسيا والصين.

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ونقلت وكالة "DPA" الألمانية، اليوم الاثنين، عن ماس، الذي يقوم في إطار جولته الخارجية بزيارة إلى طشقند، مفادها أن المفاوضات بشأن الوضع في أفغانستان "يجب أن يشارك فيها أهم اللاعبين الدوليين ومن المهم أن تكون بينهم روسيا والصين".

المصدر: تاس