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مصدر مقرب من بينيت: لا توجد عملية سياسية مع الفلسطينيين ولن توجد

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مصدر مقرب من بينيت: لا توجد عملية سياسية مع الفلسطينيين ولن توجد
Reuters
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نقلت وسائل إعلام عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قوله: "لا توجد عملية سياسية مع الفلسطينيين ولن تكون".

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وأشار المصدر إلى أن اللقاء الذي جمع وزير الدفاع بني غانتس والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ليس بداية لعملية سياسية، وأن الاجتماع كان مخصصا لمناقشة القضايا الحالية مع السلطة الفلسطينية، وعمليات التنسيق الأمني.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس التقى في رام الله مع محمود عباس، في اجتماع هو الأول من نوعه منذ عام 2010.

وأفيد بأن الجانبين بحثا القضايا الأمنية والسياسية والمدنية والاقتصادية في الضفة الغربية وغزة، واتفقا على استمرار التواصل حول مختلف القضايا الراهنة، كما ناقشا الوضع الأمني ​​والمدني والاقتصادي في الضفة الغربية وغزة.

المصدر: mignews.com

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