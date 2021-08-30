كوريا الجنوبية: الولايات المتحدة لن تشارك في التدريبات البحرية الكورية البريطانية المقبلة

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة لن تنضم إلى التدريبات البحرية المشتركة المرتقبة بين كوريا الجنوبية وبريطانيا.

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وأوضح المتحدث باسم الوزارة، بو سيونغ-تشان، أن مجموعة حاملات الطائرات ستضم أصولا لدول أخرى بما فيها الولايات المتحدة، غير أن الولايات المتحدة لن تشارك في التدريبات المشتركة بين كوريا وبريطانيا.

ومن المقرر إجراء التدريبات المشتركة للمهام الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث في المياه قرب سواحل شبه الجزيرة الكورية، الثلاثاء المقبل، بمشاركة حاملة الطائرات البريطانية "إتش أم إس كوين إليزابيث" التي تزور كوريا الجنوبية في إطار جولتها العالمية التي تستغرق 7 أشهر.

وترافق حاملة الطائرات التي تزن 6,400 طن، عدة سفن تابعة للبحرية البريطانية فضلا عن فرقاطة هولندية ومدمرة صواريخ موجهة أمريكية.

وفي الأصل، من المخطط توقف حاملة الطائرات في مدينة بوسان الساحلية الجنوبية الشرقية، غير أن هذه الخطة تم إلغاؤها بسبب جائحة كورونا. وبدلا من ذلك، قرر البلدان إجراء أنشطة تبادل على نطاق مصغر، بدءا من الاثنين حتى الأربعاء.

وأفادت بعض وسائل الإعلام المحلية سابقا بأن الولايات المتحدة ستنضم إليهما في التدريبات المشتركة، بيد أن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قالت إن التدريبات المخططة لها ستكون ثنائية.

المصدر: يونهاب