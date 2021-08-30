"طالبان" تنتقد الولايات المتحدة لشنها هجوما في كابل دون إبلاغها أولا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r65j
انتقد متحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية الولايات المتحدة لشنها هجوما صاروخيا في كابل أمس الأحد دون إبلاغ الحركة عنه مسبقا، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
وقال المتحدث لشبكة CGTN الصينية إنه من غير القانوني أن تشن الولايات المتحدة هجمات في دول أخرى متى شاءت.
يأتي ذلك بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن استهداف مركبة مفخخة بكميات كبيرة من المتفجرات في كابل، مشيرة إلى أن جماعة "ولاية خراسان" التابعة لتنظيم "داعش" أرسلتها إلى مطار كابل لتنفيذ هجوم إرهابي جديد.
المصدر: "رويترز"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.