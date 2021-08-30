 
مباشر

"طالبان" تنتقد الولايات المتحدة لشنها هجوما في كابل دون إبلاغها أولا

أخبار العالم

Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r65j

انتقد متحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية الولايات المتحدة لشنها هجوما صاروخيا في كابل أمس الأحد دون إبلاغ الحركة عنه مسبقا، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

إقرأ المزيد
الجيش الأمريكي و
الجيش الأمريكي و"طالبان" يؤكدان تنفيذ الولايات المتحدة ضربة عسكرية في كابل

وقال المتحدث لشبكة CGTN الصينية إنه من غير القانوني أن تشن الولايات المتحدة هجمات في دول أخرى متى شاءت.

يأتي ذلك بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن استهداف مركبة مفخخة بكميات كبيرة من المتفجرات في كابل، مشيرة إلى أن جماعة "ولاية خراسان" التابعة لتنظيم "داعش" أرسلتها إلى مطار كابل لتنفيذ هجوم إرهابي جديد.

المصدر: "رويترز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا