الخارجية تكشف ماذا تأمل روسيا من رفع دعوى ضد أوكرانيا

قال غريغوري لوكيانتسيف نائب مدير إدارة التعاون الإنساني وحقوق الإنسان بالخارجية الروسية، إن موسكو تأمل بالبحث عن الحقيقة بمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية في حالة رفع دعوى ضد أوكرانيا.

وأضاف لوكيانتسيف، الذي يشغل أيضا منصب مفوض الخارجية الروسية لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون: "قمنا بتوثيق جميع الحقائق، وتم إرسالها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ونحن نفهم أن هذه العملية ليست سريعة فيما يتعلق بالوقت، بل طويلة إلى حد ما، ولكن كما تعلمون، كان الناس في روسيا القديمة يؤمنون دائما بأمرين – بالحقيقة، وبالعدالة. لذلك في هذه الحالة، نحن نأمل ونتوقع في هذه الحالة أيضا، أن يتم استعراض البحث عن الحقيقة والعدالة من جانب الهيئة القضائية الدولية الأوروبية الرئيسية، أي من جانب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".

إقرأ المزيد

في وقت سابق، أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أنها سجلت أول شكوى حكومية روسية ضد أوكرانيا.

وفي إطار هذه الشكوى، طالبت الحكومة الروسية، بأن تقوم المحكمة المذكورة وبشكل سريع وفقا للمادة 39 من نظام عمل المحكمة، بمطالبة أوكرانيا، "بالتوقف عن تقييد حقوق الناطقين بالروسية، ولا سيما فيما يتعلق بالتعليم بلغتهم الأم في المدارس وفي وسائل الإعلام وعلى الإنترنت".

وكذلك دعت روسيا "المحكمة أن تطالب سلطات أوكرانيا، بإنهاء الحصار المفروض على قناة شمال القرم".

ولكن المحكمة قررت رفض هذا الطلب الروسي، "بسبب عدم وجود خطر حقيقي بالتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه للحقوق الأساسية المحددة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".

المصدر: نوفوستي