بلينكن يتحدث عن إمداد أوكرانيا باللقاحات الأمريكية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة أرسلت إلى أوكرانيا حتى الآن، حوالي 2.2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأضاف الوزير، في تغريدة على تويتر: "يسعدني أعلن أنه تم بالفعل تسليم الدفعة الثانية من لقاحات المضادة لكوفيد-9، إلى أوكرانيا. وهذا جزء من ما تم التبرع به من اللقاحات إلى هذه الدولة والذي بلغ حتى هذا اليوم حوالي 2.2 مليون جرعة. وتساهم هذه الخطوة في تنفيذ التزام الولايات المتحدة بالنصر على الوباء العالمي، وتقديم المساعدة لأوكرانيا".

I’m pleased to announce the second shipment of COVID-19 vaccines was delivered to Ukraine, as part of our donation of nearly 2.2 million doses to date. This step furthers the U.S. commitment to defeating the global pandemic and helping Ukraine. pic.twitter.com/CRzhooTCw4 — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 30, 2021

بدأت عمليات التطعيم في أوكرانيا في 24 فبراير – وتم في تلك الفترة استخدام لقاح Covishield هندي الصنع. واعتبارا من 13 أبريل تم استخدام لقاحات CoronaVac، ويجري استخدام لقاحات شركة AstraZeneca منذ 18 أبريل، وتم استخدام لقاح Comirnaty منذ 26 أبريل. وبات لقاح موديرنا متاحا للجميع في أوكرانيا منذ 22 يوليو.

المصدر: نوفوستي