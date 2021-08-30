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مسؤول أمريكي: اعتراض عدة صواريخ أطلقت على مطار كابول

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مسؤول أمريكي: اعتراض عدة صواريخ أطلقت على مطار كابول
Reuters US MARINES
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اعترضت منظومة دفاع صاروخي أمريكية عدة صواريخ أطلقت على مطار كابل الدولي، حسبما أعلن مسؤول أمريكي وفق تقارير أولية.

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وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن ما يصل إلى خمسة صواريخ أُطلقت، غير أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت المنظومة الدفاعية أسقطتها كلها.

وأضاف المسؤول أن التقارير الأولية لم تشر إلى سقوط ضحايا أمريكيين.

يأتي ذلك بعدما نفذت القوات الأمريكية أمس الأحد ضربة جوية بواسطة طائرة مسيرة استهدفت مركبة في كابل ما أدى إلى "إزالة خطر وشيك" على مطار حامد كرزاي الدولي من قبل جماعة "ولاية خراسان" التابعة لتنظيم "داعش"، حسب بيان للقيادة المركزية الأمريكية.

وحذر وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أمس، من أنه لا يزال هناك خطر جدي من وقوع هجمات إرهابية جديدة في الأيام المقبلة في منطقة مطار كابل.

المصدر: رويترز

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