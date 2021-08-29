وسائل إعلام: بينيت أكد لبايدن أنه لن يعرقل عودة واشنطن للاتفاق النووي مع إيران

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أكد للرئيس جو بايدن خلال لقائهما الجمعة الماضي، أنه لن يطلق حملة علنية ضد عودة واشنطن للاتفاق النووي مع طهران.

وقالت مصادر مطلعة للموقع إن "بينيت أكد لبايدن في اجتماعهما يوم الجمعة في البيت الأبيض أنه على الرغم من معارضته لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الذي أبرم في العام 2015 مع إيران، إلا أنه لن يقوم بحملة علنية ضدها مثل سلفه بنيامين نتنياهو".

وأضافت أن "بينيت كرر هذه الرسالة خلال لقاءاته مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان يوم الأربعاء، معربا عن اعتقاده أن الحوار بين الولايات المتحدة وإسرائيل سيحقق نتائج أفضل".

زنقل الموقع عن مسؤولين إسرايليين قولهم إن "بينيت في لقاءاته مع بايدن وغيره من كبار المسؤولين الأمريكيين، أوضح أنه يريد إدارة العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل مثلما يدير العلاقات داخل حكومته التي لديها العديد من وجهات النظر المتباينة، ويريد حل الخلافات في المحادثات الخاصة المباشرة وليس في وسائل الإعلام".

المصدر: "أكسيوس"