 
مباشر

اليونان.. اشتباكات بين الشرطة ومحتجين مناهضين لإلزامية لقاحات كورونا

أخبار العالم

اليونان.. اشتباكات بين الشرطة ومحتجين مناهضين لإلزامية لقاحات كورونا
Reuters LOUIZA VRADI
الاحتجاجات في اليونان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r62t

استخدمت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق محتجين تجمعوا وسط أثينا الأحد للاحتجاج على إلزامية لقاحات "كوفيد-19".

واحتشد حوالي 5 آلاف محتج أمام البرلمان اليوناني للتعبير عن رفضهم لقرار إلزامية اللقاح.

وسجلت اليونان أكثر من 581 ألف إصابة بكورونا، و13581 وفاة بالفيروس.

المصدر: "رويترز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا