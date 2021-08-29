إيران.. نشطاء يطالبون خامنئي بتشكيل هيئة مستقلة لتقصي الحقائق حول "التجاوزات" في سجن إيفين

طالبت مجموعة من النشطاء في إيران المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي بتشكيل هيئة مستقلة لتقصي الحقائق حول "التجاوزات" في سجن إيفين ومعرفة المسؤولين عنها وإحالتهم للقضاء.

وقالت المجموعة المؤلفة من ناشطين سياسيين ومدنيين برسالة موجهة إلى خامنئي إن "نشر مقاطع الفيديو من سجن إيفين تسبب في إثارة قلق الجمهور بشأن وضع سجناء البلاد".

إقرأ المزيد

وأضافت: "نطلب من سيادتكم بصفتكم المسؤول الأعلى في الدولة تشكيل لجنة من الشعب مستقلة وموثوقة من أجل تحقيق حقوق السجناء المنتهكة والكشف عن المخالفين دون تقصير وتقديمهم إلى القضاء".

وتابعت: "سيكون تشكيل هذا المجلس ونشر نتائج تحقيقاته واعدا لإرادة الحكومة في منع وقوع حوادث مماثلة".

ونشرت جماعة هاكرز إلكتروني تطلق على نفسها اسم "عدالة علي"، الأسبوع الماضي، تسجيلات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي حصلت عليها بعد اختراق كاميرات المراقبة الأمنية لسجن إيفن، وتظهر حراسا يضربون بشدة سجناء ويجرون أحدهم على الأرض.

المصدر: RT