أردوغان: من يرغب في تحريك حجر من مكانه عليه الحصول على موافقة تركيا أولا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن من يرغب في تحريك حجر من مكانه عليه الحصول على موافقة تركيا أولا.

وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية أن أردوغان قال خلال مراسم تسليم طراز جديد من الطائرات المسيرة التي تصنعها تركيا طراز "بيرقدار"، إن هدف بلاده الحالي هو تطوير مسيرات يمكنها الإقلاع والهبوط على حاملات الطائرات ذات المدرج القصير الخاصة بهم.

وأشار الرئيس التركي إلى أن العديد من الدول تنتظر دورها للحصول على الطائرات المسيرة التركية.

وصرح أردوغان بأن تركيا و"بالمسيرة الهجومية "أقينجي" أصبحت من بين ثلاث دول في العالم تمتلك هذه التكنولوجيا.

وأضاف أن نسبة المساهمة المحلية في الصناعات الدفاعية ارتفعت من 20 إلى 80 في المئة خلال وقت قصير.

وشدد أردوغان على أنهم مصممون على الارتقاء بتركيا إلى مصاف الدول الرائدة في تكنولوجيا الطائرات الحربية بدون طيار.

المصدر: وكالات