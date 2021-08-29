لليوم الثاني على التوالي.. آلاف الأشخاص يحتجون في برلين على قيود كورونا

خرج الآلاف إلى شوارع برلين لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على التطعيم ضد كورونا والقيود المفروضة لمنع الموجة الرابعة من الفيروس.

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وردد المتظاهرون هتافات بينها "ارفعوا أيديكم عن أطفالنا"، ولوحوا بلافتات تندد بما وصفوه "بالفصل العنصري" بسبب التطعيم في حين تدرس بعض المناطق في ألمانيا تشديد القيود على من لم يتلقوا اللقاحات المضادة للفيروس.

وقالت شرطة برلين على "تويتر" إنها اعتقلت 80 شخصا بين المتظاهرين مع التركيز على من يمارسون العنف أو يدعون لانتهاك القواعد المتبعة لمكافحة كورونا.

واعتقلت الشرطة أمس السبت نحو مئة شخص في مظاهرات مماثلة بعد أن حاول المتظاهرون اجتياز الحواجز للوصول إلى مقر الحكومة وسط برلين.

المصدر: رويترز