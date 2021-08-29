تركيا.. 5 آلاف متقدم لوظيفة سائق حافلة في بلدية اسطنبول مدمنون على المخدرات

كشفت صحيفة "زمان" التركية في تقرير أن أكثر من 5 آلاف ممن تقدموا للعمل سائقين في بلدية اسطنبول مدمنون على المخدرات.

وتقدم ما يقرب من 141 ألف شخص إلى بلدية اسطنبول للعمل كسائقين، ولكن المفاجأة أن أكثر من 5000 شخص منهم مدمنو مخدرات، إذ كانت نتيجة اختبارهم إيجابية.

وقال باريش يلدريم مدير فرع خدمات النقل العام ببلدية اسطنبول إن الاختبارات كشفت أن 5315 من الذين تقدموا بطلب للحصول على شهادة قيادة مركبات النقل العام، مدمنو كحول وعقاقير منشطة.

وأوضح أن الاختبارات أجرتها مديرية خدمات النقل العام في بلدية اسطنبول، جنبا إلى جنب مع مديرية الصحة الإقليمية.

وأشار إلى أن مدينة اسطنبول بها 7060 مدرسة، و2 مليون و819 ألف طالب، و198 ألف و165 معلم، ومن المقرر أن يكون هناك 18 ألف حافلة مدرسية على طرق اسطنبول في السادس من سبتمبر القادم.

ومن المقرر أن يصل عدد ركاب هذه الحافلات ما يقرب من 324 ألف طالب.

وفق بيانات رسمية، شهدت تركيا العام الماضي أكثر من 158 ألف عملية أمنية لمكافحة مخدرات أسفرت عن اعتقال 229 ألفًا و156 شخصا.

كما اعتقلت السلطات خلال عام 2020 ما مجموعه 229156 شخصا وصدرت أحكام بالسجن على 23693 شخصا في 158674 عملية لمكافحة المخدرات.

المصدر: موقع "زمان" التركي