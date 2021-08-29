جنوح عبارة قبالة إيبيزا الإسبانية وإصابة 25 بينهم طفل في حالة خطيرة
جنحت عبارة قبالة جزيرة إيبيزا الإسبانية ليل السبت/ الأحد، وقالت خدمات الطوارئ لوسائل إعلام محلية إن الحادث أسفر عن إصابة 25 شخصا بينهم اثنان في حالة خطيرة أحدهما طفل.
وتعمل العبارة "سان جوان"، التي تشغلها شركة الملاحة الألمانية إف.آر.إس، بين جزيرتي إيبيزا وفورمنتيرا صغرى جزر البليار الإسبانية.
وقالت الشركة في بيان إن العبارة كانت تغادر إيبيزا في الساعة التاسعة والنصف مساء أمس السبت عندما جنحت على جزيرة إس مالفينز، مضيفة أن العبارة كانت تقل 35 راكبا وطاقما عدد أفراده 12 وقت الحادث.
وقال خفر السواحل الإسباني في بيان إنه بدأ عملية إنقاذ ونقل تسعة مصابين جوا إلى المستشفى لاحتياجهم للرعاية الطبية. وتم إجلاء البقية باستخدام الزوارق.
المصدر: رويترز
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