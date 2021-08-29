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مساعد بايدن: طالبان تواصلت معنا في السر والعلن وستسمح بممر آمن للأمريكيين بعد 31 أغسطس

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مساعد بايدن: طالبان تواصلت معنا في السر والعلن وستسمح بممر آمن للأمريكيين بعد 31 أغسطس
Reuters ALEXANDER DRAGO
البيت الأبيض
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أكد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، أن "واشنطن تتوقع أن تواصل طالبان السماح بمرور آمن للأمريكيين وغيرهم لمغادرة أفغانستان بعد اكتمال الانسحاب العسكري هذا الأسبوع".

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وفي مقابلة مع شبكة "سي.بي.إس"، من المقرر أن تذاع لاحقا اليوم الأحد، قال جيك سوليفان: "لقد تواصلت حركة طالبان معنا، في السر والعلن على حد سواء، وقالت إنها ستسمح بممر آمن".

وأضاف: "بعد الحادي والثلاثين من أغسطس، سنتأكد من وجود ممر آمن لأي مواطن أمريكي، أي مقيم دائم شرعي".

المصدر: "رويترز"

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