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أردوغان: تركيا لا تشك في أنها ستشتري الفوج الثاني من "إس -400" الروسية

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أردوغان: تركيا لا تشك في أنها ستشتري الفوج الثاني من
Reuters
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده لا تشك في أن عملية شراء الفوج الثاني من منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية "إس -400"، ستتم.

وأضاف الرئيس التركي، في حديث للصحفيين عند عودته من سراييفو: "ليس لدينا شك في شراء حزمة ثانية من إس-400 من روسيا. نحن نتخذ الكثير من الخطوات مع روسيا، سواء كان ذلك يتعلق بـ إس-400، أو مواضيع أخرى في الصناعات الدفاعية. أثناء إطفاء حرائق الغابات، استخدمنا الطائرات الروسية. في المحادثة الهاتفية الأخيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقشنا هذا الموضوع. عند زيارتي المقبلة إلى روسيا، سنناقش كل هذا مرة أخرى".

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المصدر: نوفوستي 

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