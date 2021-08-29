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بعد اتهام "رويترز" بتحريف تصريحاته.. المتحدث باسم "طالبان" يوضح موعد تشكيل حكومة أفغانية جديدة

أخبار العالم

بعد اتهام
AP Rahmat Gul
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أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن حركة "طالبان" ستعلن عن الحكومة الأفغانية الجديدة في غضون أسبوعين.

ونقلت وكالة Khaama Press الأفغانية اليوم الأحد عن المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد قوله إن تشكيل مجلس الوزراء الجديدة سيختتم على الأرجح في غضون الأسبوعين القادمين.

وذكر المتحدث أن "طالبان" كانت قد عينت حتى اليوم رؤساء شرطة في كافة الولايات الأفغانية الـ34.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إصدار "طالبان" بيانا اتهمت فيه وكالة "رويترز" بـ"تحريف" تصريحات مجاهد، بعد أن نقلت الوكالة عنه أمس قوله إن تشكيلة الحكومة الجديدة ستعلن في غضون أسبوع.

المصدر: Khaama Press + RT

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