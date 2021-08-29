وصول الجرحى وجثامين القتلى الأمريكيين من كابل إلى ألمانيا

وصل اليوم الأحد الجرحى الأمريكيون وجثامين القتلى من العاصمة الأفغانية كابل إلى المستشفى العسكري الأمريكي في ألمانيا.

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وكان 13 جنديا أمريكيا قتلوا في الهجوم الذي شنه تنظيم "داعش" الإرهابي على مطار كابل الخميس الماضي، وأصيب العشرات من الجنود الأمريكيين وهو ما يمثل أسوأ خسارة يومية بعدد الجنود الأمريكيين القتلى في أفغانستان منذ عام 2011.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن 13 جنديا قتلوا بعد أن قام انتحاريان من "داعش" بتفجير قنبلتيهما عند بوابة رئيسية في المطار وفي فندق قريب يتواجد فيه من تم إجلاؤهم.

🇺🇸🇦🇫 Llegada de los estadounidenses muertos y heridos en Kabul al hospital militar de EEUU en Alemania pic.twitter.com/qIqtvGT0lC — 6w (@6w_es) August 29, 2021

المصدر: تويتر