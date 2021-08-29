روغوزين: واشنطن تطور وتختبر أسلحة مضادة للأقمار الصناعية

قال دميتري روغوزين مدير عام "روس كوسموس"، في مقابلة مع موقع "غازيتا رو" نشرت اليوم الأحد إن الولايات المتحدة تقوم بتطوير واختبار أسلحة مضادة للأقمار الصناعية.

وخلال رده على سؤال، حول مدى صحة اتهام الأمريكيين لروسيا بصنع أجهزة مضادة للأقمار الصناعية، أضاف روغوزين: "الأمريكيون يصنعون بأنفسهم أسلحة مضادة للأقمار الصناعية، ويختبرونها بأنفسهم".

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ووصف روغوزين، مثل هذه التصريحات من الجانب الأمريكي، بالدعاية العادية المألوفة. وشدد على أن روسيا تمتلك نظاما قويا إلى حد كاف، يسمح برصد ومراقبة الفضاء القريب من الأرض.

وقال: "إذا اعتقدوا أننا لا نرى شيئا، فهم مخطئون. يتهموننا بعمل مفتشي أقمارنا الصناعية للتفتيش، وهم الذين أنشأوا هذا النوع من الأقمار الصناعية قبل أي طرف آخر".

المصدر: تاس