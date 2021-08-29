أنقرة: على اليونان أن تدرك بأنها لن تجني شيئا من الاستفزاز والنهج التوسعي

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن على اليونان أن تدرك بأنها لن تجني شيئا من "موقفها ونهجها التوسعي وتصرفاتها الاستفزازية"، معتبرا أن هذه السياسات بعيدة عن المنطق.

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وأوضح أكار خلال جولة على المناطق الحدودية مع اليونان بولاية أدرنة غرب البلاد، الأحد، برفقة قادة القوات التركية، أن "اليونان تعمل جاهدة لتقييد بلادنا من خلال مزاعم لا أصل لها".

وأضاف أن تركيا ترغب في حل المشاكل القائمة مع اليونان في بحر إيجة، عن طريق الحوار وعملا بمبدأ حسن الجوار وبالسبل الدبلوماسية والسياسية.

وتابع: "نأمل ونهدف لشعبي البلدين أن يعيشا في رخاء وأن يستفيدا من الثروات المتوفرة، لكننا نواجه صعوبة في إيصال مبتغانا للجانب الآخر".

ولفت إلى أن مطالب اليونان بعيدة تماما عن الواقعية، وأن قادة أثينا يصرون على تجاهل حقوق تركيا في المنطقة ويعتبرون بحر إيجة ملكا لهم وحدهم، مشيرا إلى أن السلطات اليونانية تواصل تسليح الجزر في بحر إيجة، متجاهلة كافة القوانين والأنظمة الدولية.

وتطرق أكار خلال حديثه إلى ملف اللاجئين، قائلا إن "أزمة اللاجئين ليست خاصة بتركيا، هذه أزمة تعني العالم أجمع، وعلى الجميع وخاصة الاتحاد الاوروبي المساهمة بشكل أكبر لحلها".

وأضاف الوزير التركي أن "تركيا تواصل تقديم الخدمات لملايين السوريين سواء في الداخل أو الذين نستضيفهم في أراضينا، بينما اليونان ترفض استقبال أي لاجئ وتجبرهم على مواجهة الموت وسط البحار".

واعتبر أكار أن تعامل السلطات اليونانية مع اللاجئين وإرغامهم على العودة إلى تركيا وتركهم يواجهون الموت في البحار، أمر لا يمكن قبوله أبدا.

المصدر: الأناضول