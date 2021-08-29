أردوغان: لدينا خيارات بديلة بشأن سفارة تركيا في أفغانستان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تدرس خيارات مختلفة بشأن مستقبل تواجدها الدبلوماسي في أفغانستان بعد وصول حركة "طالبان" إلى سدة الحكم فيها.

وصرح أردوغان اليوم الأحد للصحفيين على متن طائرته في طريق عودته إلى بلده من البوسنة والهرسك، ردا على سؤال عن وضع السفارة التركية في كابل: "لدينا خطط بديلة حيال كافة الاحتمالات، وأولويتنا هي توفير أمن موظفينا".

وأشار الرئيس التركي إلى أن هدف أنقرة الأساسي يكمن في تعافي أفغانستان من مشاكلها في أسرع وقت ممكن، مبديا استعداد بلده لتقديم كل أنواع الدعم بغية تحقيق ذلك.

وسبق أن أعلن أردوغان في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن "طالبان" عرضت على أنقرة مواصلة تشغيل مطار كابل بعد انسحاب قوات حلف الناتو منه بحلول 31 أغسطس الجاري.

وسحبت تركيا بالكامل مؤخرا قواتها بالكامل من أفغانستان.

المصدر: "الأناضول"