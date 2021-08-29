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رئيسة إستونيا تدعو الاتحاد الأوروبي لنشر منظومات دفاع جوي داخل بلادها لـ"ردع روسيا"

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رئيسة إستونيا تدعو الاتحاد الأوروبي لنشر منظومات دفاع جوي داخل بلادها لـ
Reuters
علم إستونيا
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قالت رئيسة إستونيا كيرستي كاليولايد، إن بلادها ترغب بامتلاك منظومة دفاع جوي متوسطة ​​المدى خاصة بها، ولكن فقط على حساب الاتحاد الأوروبي.

وعرضت رئيس إستونيا، على الاتحاد الأوروبي تمويل إنشاء دفاع جوي في بلادها من خلال شراء منظومات مضادة للطائرات متوسطة المدى. وبررت رغبتها هذه، بضرورة "احتواء وكبح روسيا".

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ووفقا لها، تحتاج إستونيا إلى نظام دفاع جوي متوسط ​​المدى خاص بها لحماية نفسها من روسيا. وذكرت أن  إستونيا تخصص سنويا أكثر من 2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لتغطية نفقات الناتو، ولكن رغم ذلك لا يوجد دفاع جوي في دول البلطيق. لذلك، يجب تمويل ذلك من خلال "صندوق التضامن" التابع للاتحاد الأوروبي.

وأضافت رئيسة إستونيا: " للسنة الخامسة نجلس في بروكسل، ونقول إن دول البلطيق بما في ذلك إستونيا، تنفق أكثر من 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، لكنها ما زالت تفتقر، على سبيل المثال، إلى أنظمة دفاع جوي متوسطة المدى".

المصدر: topwar.ru

 

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