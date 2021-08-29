"تايمز": جونسون خالف تعليمات في اتصالات مع محمد بن سلمان

أفادت صحيفة "تايمز" بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون انتهك توجيهات خاصة بالأمن الوطني أصدرها بنفسه، في اتصالاته مع عدة أشخاص منهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأكدت الصحيفة أمس السبت أنه اكتشف مؤخرا أن رئيس الوزراء البريطاني استخدم هاتفه الشخصي للتواصل مع ولي عهد السعودية ورجل الأعمال جيمس دايسون، ما يمثل انتهاكا للتوجيهات التي أصدرتها حكومة جونسون بعد فوزه في الانتخابات عام 2019، وهي تنصح أعضاء مجلس الوزراء بالامتناع عن استخدام هواتفهم الشخصية في ممارسة مهام رسمية.

وأوضحت الصحيفة أن الأمير محمد، حسب المعطيات المتوفرة، تبادل رسائل خطية مع جونسون بشأن الصفقة المدعومة من السعودية للاستحواذ على نادي "نيوكاسل الإنجليزي" لكرة القدم، بينما طلب دايسون من رئيس الوزراء البريطاني اتخاذ ترتيبات ضريبية في مصلحة الموظفين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة لإنتاج وصيانة أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت "تايمز" إلى أن عدة أعضاء آخرين في حكومة جونسون خالفوا أيضا التوجيهات الأمنية المذكورة، منهم وزير الخزانة ريشي سوناك ووزير شؤون مجلس الوزراء مايكل غوف.

وكانت وسائل إعلام قد كشفت في وقت سابق من العام الجاري أن رقم هاتف جونسون الشخصي كان متوفرا في الإنترنت منذ 15 عاما.

المصدر: "تايمز"