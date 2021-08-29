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أوكرانيا.. عشرات الجرحى من رجال الأمن خلال مسيرة للمثليين

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أوكرانيا.. عشرات الجرحى من رجال الأمن خلال مسيرة للمثليين
Globallookpress
أرشيف
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قال المكتب الصحفي للشرطة الأوكرانية، إن العشرات من رجال الأمن والشرطة، تعرضوا لإصابات خلال "مسيرة المساواة" التي نظمها مجتمع المثليين في أوديسا.

يوم أمس، سار حوالي 150 شخصا من المثليين والمؤيدين لهم، في مسيرة وسط مدينة أوديسا حملوا خلالها أعلام قوس قزح ولافتات عليها شعاراتهم.

ووفقا لصحيفة "سيغودنيا"، نظم معارضون للمثليين، مسيرة مضادة تم خلالها الهجوم على حافة تقل مثليين.

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بالإضافة إلى ذلك، أثار هؤلاء شجارا مع رجال الشرطة وعناصر الأمن.

وأضاف المكتب الصحفي للشرطة، في بيانه: "بعد حوالي 20 دقيقة من انتهاء المسيرة، باشرت مجموعة من المحرضين باستفزاز رجال الشرطة، والتصرف بشكل غير لائق تجاههم، ثم باشروا بالاعتداء عليهم في شارع ديرباسوفسكايا، وتم خلال ذلك استخدام الغاز المسيل للدموع".

ونتيجة لذلك، أصيب 29 من عناصر الشرطة بجروح، وتلقوا المساعدة الطبية.

كما قامت الشرطة باعتقال 51 شخصا من المتظاهرين، ويجري في الوقت الراهن التحقيق معهم.

المصدر: نوفوستي

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