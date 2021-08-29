وسائل إعلام: "طالبان" تقتل مغنيا شمال أفغانستان

أفادت وسائل إعلام بأن مسلحي حركة "طالبان" قتلوا مغنيا محليا مشهورا في ولاية بغلان شمال شرقي أفغانستان.

ونقلت وكالة "نوفوستي" اليوم الأحد عن مصدر في الولاية تأكيده أن المسلحين أخرجوا المغني الشعبي فواد أندرابي من منزله وقتلوه.

وأشارت قناة Times Now الهندية، نقلا عن نجل المغني القتيل، إلى أن هذا الحادث وقع أمس السبت في قرية كيشناباد في منطقة أندراب التي شهدت مؤخرا مواجهات بين قوات "طالبان" و"التحالف الشمالي" المعارض له الذي يحتفظ بسيطرته على ولاية بنجشير المجاورة.

وأكد وزير الداخلية الأفغاني السابق مسعود أندرابي صحة هذه الأنباء على حسابه في "تويتر".

Taliban’s brutality continues in Andarab. Today they brutally killed folkloric singer, Fawad Andarabi who simply was brining joy to this valley and its people. As he sang here “our beautiful valley….land of our forefathers…” will not submit to Taliban’s brutality. pic.twitter.com/3Jc1DnpqDH — Masoud Andarabi (@andarabi) August 28, 2021

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان "طالبان" نيتها فرض حظر على الاستماع إلى الموسيقى في الأماكن العامة، بدعوى أن "الموسيقى محظورة في الإسلام".

المصدر: "نوفوستي" + Times Now