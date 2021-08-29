رئيس هيئة الأركان الإيرانية: نحن في مرحلة خطيرة الآن

قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، "نحن في مرحلة خطيرة الآن ولا توجد آفاق لتجربة مرحلة هادئة في المنطقة".

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وأضاف باقري في حفل تكريم العميد الركن أمير حاتمي والحفل التعريفي للوزير الجديد للدفاع ودعم القوات المسلحة الأمير محمد رضا قريع أشتياني الذي أقيم صباح اليوم بمركز الإمام علي للمؤتمرات في مدينة الإمام الخميني، أضاف أن "الولايات المتحدة خرجت بذل من أفغانستان، كما حولت الجيش الأفغاني إلى جيش ضعيف على الرغم من آلاف مليارات من الدولارات التي صرفتها في هذا البلد".

وأشار إلى أنه "لا يمكن الحفاظ عن أمن واستقرار البلد وتحقيق التنمية والتقدم دون امتلاك قدرات دفاعية فاعلة بالاتكاء على الطاقات الداخلية".

وتابع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: "هناك جزء كبير من التطورات العلمية سخرت لخدمة الجيوش في العالم والمواجهات العسكرية لم تعد تشبه الماضي".

وقال باقري إن "التوصل إلى تقنية الصواريخ الباليستية الدقيقة ليس بالأمر السهل وبعض الدول ومنها روسيا رفضت إعطاءنا هذه التقنيات لكن توصلنا إليها بجهودنا وحققنا تقدما ملحوظا في قدراتنا الدفاعية ولم نكن نتوقع ذلك".

المصدر: RT