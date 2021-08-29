بينيت قبيل مغادرته: اتفقنا مع واشنطن على عمل استراتيجي مشترك لكبح البرنامج النووي الإيراني

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قبل مغادرته واشنطن، إنه تم الاتفاق مع الإدارة الأمريكية على عمل استراتيجي مشترك لكبح البرنامج النووي الإيراني.

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ووفق مراسلتنا، فقد قال بينيت قبل إقلاع طائرته إلى إسرائيل بعد زيارة استمرت لعدة أيام إلى الولايات المتحدة، التقى خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين ومسؤولين آخرين، إنه "تم إنشاء علاقة شخصية بينه وبين الرئيس بايدن".

وأضاف: "اتفقنا على عمل استراتيجي مشترك لكبح البرنامج النووي الإيراني، وتم تحقيق جميع أهداف الزيارة وما بعدها".

وكان بايدن أعلن يوم الجمعة الماضي خلال لقاء عقده في واشنطن مع بينيت "التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل".

واجتمع بايدن وبينيت الذي قام بأول زيارة رسمية إلى واشنطن كرئيس وزراء لإعادة تشكيل معالم العلاقات الأمريكية الإسرائيلية وتقليص الخلافات بخصوص الملف الإيراني.

المصدر: RT

داليا النمري- القدس