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اتصال ثان في أقل من أسبوع بين بلينكن وتشاووش أوغلو بشأن الانسحاب من أفغانستان

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اتصال ثان في أقل من أسبوع بين بلينكن وتشاووش أوغلو بشأن الانسحاب من أفغانستان
Reuters
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، إن تركيا حليف مهم بالنسبة لبلاده في حلف الناتو، وواشنطن ممتنة لشراكتها.

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وأكد بلينكن في تغريدة عبر "تويتر" أمس السبت، أنه بحث مع تشاووش أوغلو، عملية الانسحاب من أفغانستان والتعاون الثنائي، مضيفا: "تحدثت مرة أخرى اليوم مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو حول جهودنا المشتركة المستمرة لضمان إجلاء آمن ومنظم من أفغانستان".

وتابع: "تركيا حليف مهم في الناتو ونحن ممتنون لشراكتها".

وكان الوزيران بحثا عملية الانسحاب من أفغانستان خلال اتصال هاتفي بينهما يوم 24 أغسطس الجاري.

من جهتها، ذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية، أن مباحثات تشاووش أوغلو وبلينكن جاءت في اتصال هاتفي، دون مزيد من التفاصيل، مضيفة أن الوزير التركي أجرى اتصالا منفصلا مع نظيره الفنلندي بيكا هافيستو، وبحثا مستجدات أفغانستان.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كشف في وقت سابق عن عرض حركة طالبان على أنقرة تشغيل مطار كابل بسبب المخاوف الأمنية، مشيرا إلى أن القرار لم يتخذ بعد بشأن الطلب.

المصدر: الأناضول+ RT

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