 
مباشر

آخر رحلة عسكرية بريطانية تغادر أفغانستان بعد إجلاء 15 ألف فرد

أخبار العالم

آخر رحلة عسكرية بريطانية تغادر أفغانستان بعد إجلاء 15 ألف فرد
Reuters US MARINES
عناصر من قوات المارينز البريطانية والأمريكية في مطار كابل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r5wk

غادرت آخر رحلة عسكرية بريطانية العاصمة الأفغانية كابل في وقت متأخر مساء السبت لتسدل بذلك الستار على الوجود العسكري البريطاني في البلاد المستمر منذ نحو 20 عاما.

إقرأ المزيد
بريطانيا تختتم عمليات إجلاء المدنيين من أفغانستان
بريطانيا تختتم عمليات إجلاء المدنيين من أفغانستان

وقالت وزارة الدفاع البريطانية: "آخر رحلة جوية تقل أفرادا من القوات المسلحة البريطانية قد غادرت كابل"، وذلك في ختام عملية شهدت إجلاء أكثر من 15 ألف فرد خلال أسبوعين منذ سيطرة حركة "طالبان" على السلطة.

وكانت بريطانيا قد قالت يوم الجمعة إن مهمتها للإجلاء ستنتهي خلال ساعات وإن جيشها لن يتمكن من نقل أي أفغان مؤهلين للسفر سوى أولئك الذين تمكنوا من دخول المطار.

ولقي أكثر من 450 جنديا بريطانيا حتفهم في أفغانستان منذ عام 2001.

وحدد الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم 31 أغسطس موعدا نهائيا لرحيل القوات المسلحة الأمريكية من أفغانستان لكن قوات حليفة، ومنها بريطانيا، آثرت المغادرة قبل ذلك الموعد. وعلقت بريطانيا أيضا أنشطة سفارتها في أفغانستان.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إنه لن يتسنى إخراج ما يتراوح بين 800 و1100 أفغاني ممن عملوا لحساب بريطانيا ويحق لهم مغادرة البلاد.

المصدر: :رويترز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كلمات قادة الدول المشاركين في مؤتمر قمة بغداد