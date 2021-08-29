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"طالبان" تنفي اعتقال مواطنين باكستانيين قرب سفارة تركمانستان في كابل

أخبار العالم

Reuters STRINGER
عناصر من حركة "طالبان"
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نفت حركة "طالبان"، اليوم الأحد، الأنباء المتداولة حول اعتقال مواطنين باكستانيين قرب سفارة تركمانستان لدى العاصمة الأفغانية كابل.

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وفي تغريدة لها على حسابها في "تويتر" بالعربية، أوضحت "طالبان" قائلة: "لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول اعتقال مواطنين باكستانيين قرب سفارة تركمانستان في كابل، بتهمة التخطيط لمهاجمة السفارة".

وأكدت أنه "لم تقع مثل هذه الحادثة، وأنه لم يقم أحد بتهديد سفارة تركمانستان أصلا".

المصدر: RT

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