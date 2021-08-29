"طالبان" تنفي اعتقال مواطنين باكستانيين قرب سفارة تركمانستان في كابل

نفت حركة "طالبان"، اليوم الأحد، الأنباء المتداولة حول اعتقال مواطنين باكستانيين قرب سفارة تركمانستان لدى العاصمة الأفغانية كابل.

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وفي تغريدة لها على حسابها في "تويتر" بالعربية، أوضحت "طالبان" قائلة: "لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول اعتقال مواطنين باكستانيين قرب سفارة تركمانستان في كابل، بتهمة التخطيط لمهاجمة السفارة".

وأكدت أنه "لم تقع مثل هذه الحادثة، وأنه لم يقم أحد بتهديد سفارة تركمانستان أصلا".

#توضيح:

لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول اعتقال مواطنَيْن باكستانيَّيْن قرب سفارة #تركمنستان في #كابل، بتهمة التخطيط لمهاجمة السفارة.

فلم تقع مثل هذه الحادثة، ولم يقم أحد بتهديد سفارة تركمانستان أصلاً. — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) August 29, 2021

المصدر: RT