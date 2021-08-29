وزير خارجية إيران يسترسل في حديثه مع السيسي ويرتكب خطأ برتوكوليا
أثارت لحظة التقاط الصورة الجماعية لقادة ووزراء دول الجوار والصديقة للعراق على هامش مؤتمر بغداد، جدلا واسعا سببه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان.
جاء ذلك، بسبب وقوف عبد اللهيان، بين قادة الدول لدى التقاط الصورة، وهو ما اعتبر خرقا للبروتوكول المتبع في مثل هذه المناسبات.
وبدا عبداللهيان مسترسلا بالتحادث مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لدى دخول القادة والوزراء إلى القاعة ووقوفهم في الأماكن المخصصة لالتقاط الصورة التذكارية.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد أللهيان يترك المكان المخصص له في الصف الثاني ويقف في الأمام إلى جانب الرؤساء#مؤتمر_بغدادpic.twitter.com/PypH6Qrqag— Rudaw عربية (@rudaw_arabic) August 28, 2021
ويظهر الفيديو والصور أن عبد اللهيان لم يقف في مكانه بالصف الثاني المخصص لوزراء خارجية السعودية فيصل بن فرحان وتركيا مولود تشاووش أوغلو والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وأمين منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، وبقي إلى جانب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
هذا مكان وزير خارجية إيران الأصلي في— الـ ـعـ ـو جـ ـا هـ ــكـ ـر ز 🇸🇦 MBS (@ALAwja_hakrs) August 28, 2021
الدائرة الحمراء لاحظ الإشارة على الأرضية pic.twitter.com/llS6n351qX
المصدر: RT+ روداو+ وسائل التواصل الاجتماعي
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