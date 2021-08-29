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وزير خارجية إيران يسترسل في حديثه مع السيسي ويرتكب خطأ برتوكوليا

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أثارت لحظة التقاط الصورة الجماعية لقادة ووزراء دول الجوار والصديقة للعراق على هامش مؤتمر بغداد، جدلا واسعا سببه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان.

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كلمات قادة الدول المشاركين في مؤتمر قمة بغداد
كلمات قادة الدول المشاركين في مؤتمر قمة بغداد

جاء ذلك، بسبب وقوف عبد اللهيان، بين قادة الدول لدى التقاط الصورة، وهو ما اعتبر خرقا للبروتوكول المتبع في مثل هذه المناسبات.

وبدا عبداللهيان مسترسلا بالتحادث مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لدى دخول القادة والوزراء إلى القاعة ووقوفهم في الأماكن المخصصة لالتقاط الصورة التذكارية.

ويظهر الفيديو والصور أن عبد اللهيان لم يقف في مكانه بالصف الثاني المخصص لوزراء خارجية السعودية فيصل بن فرحان وتركيا مولود تشاووش أوغلو والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وأمين منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، وبقي إلى جانب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

المصدر: RT+ روداو+ وسائل التواصل الاجتماعي

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كلمات قادة الدول المشاركين في مؤتمر قمة بغداد