رويترز: طالبان في انتظار الإشارة الأخيرة من الأمريكيين لتولي السيطرة الكاملة على مطار كابول

نقلت رويترز عن مسؤول بحركة طالبان الأفغانية اليوم الأحد أن الحركة التي تولت السلطة في أفغانستان والقوات الأمريكية المنسحبة من البلاد تهدفان إلى تسليم مطار كابول على وجه السرعة.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "نحن في انتظار الإشارة الأخيرة من الأمريكيين لنتولى بعدها السيطرة الكاملة على مطار كابول".

وأضاف أن الحركة التي سيطرت على العاصمة كابول يوم 15 أغسطس آب بعد تقدم خاطف لديها فريق يضم خبراء فنيين ومهندسين مؤهلين مستعد لإدارة المطار.