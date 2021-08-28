صحيفة: ارتفاع أسعار الهيروين على خلفية إجراءات اتخذتها "طالبان"

أفادت صحيفة أمريكية بأن قادة حركة "طالبان" في أفغانستان طلبوا من مزارعي الخشخاش المنوم التوقف عن زراعته، ما تسبب في ارتفاع أسعار الأفيون الخام الذي يصنع منه الهيروين في البلاد.

وقال سكان بعض المناطق الرئيسية لزراعة الخشخاش في أفغانستان لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن "قادة طالبان الذين يسعون للحصول على قبول دولي بعد الاستيلاء على السلطة، طلبوا من المزارعين التوقف عن زراعة الخشخاش، وقد تسبب هذا في ارتفاع أسعار الأفيون الخام في جميع أنحاء البلاد".

وأضافوا أن "أسعار الأفيون الخام تضاعفت ثلاث مرات، من حوالي 70 دولارا إلى حوالي 200 دولار للكيلوغرام ، بسبب الشكوك حول إمكانية الانتاج في المستقبل".

وأشاروا إلى أن "سعر الأفيون تضاعف في مدينة مزار الشريف بشمال البلاد، حيث تتم معالجة الأفيون الخام وتحويله إلى مادة الهيروين".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "في الأيام الأخيرة أخبر قادة طالبان تجمعات القرويين في محافظة قندهار الجنوبية، وهي إحدى المناطق الرئيسية المنتجة للأفيون في البلاد أن الزراعة سيتم حظرها".

وجاء ذلك بعد تصريح المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد مؤخرا بأن "حكام البلاد الجدد لن يسمحوا بتجارة المخدرات".

والخشخاش المنوم‏ هو نوع نباتي ينتمي إلى جنس الخشخاش في الفصيلة الخشخاشية.

وتعتبر زراعة هذا النبات من الزراعات الممنوعة (إلا لإغراض طبية مرخصة) حيث أنه مصدر للمواد المخدرة مثل الأفيون والهيروين والمورفين.

المصدر: "وول ستريت جورنال" + RT