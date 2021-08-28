أوكرانيا.. مواجهات في مدينة أوديسا بعد مسيرة مؤيدة للمثليين

انتهت مظاهرة للمثليين في مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا اليوم السبت بمواجهات بين نشطاء معارضين للمسيرة من جهة، والمشاركين فيها والشرطة من جهة أخرى.

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وأفادت صحيفة "سيغودنيا" الإلكترونية بأن المشاركين في "مسيرة المساواة" من المثليين ومن انضم إليهم من النشطاء جالوا في شوارع المدينة رافعين شعارات وأعلام قوس قزح، قبل أن يتعرضوا لهجوم من معارضيهم من أنصار منظمة "التقاليد والنظام" الذين نظموا مظاهرة "مضادة" في المدينة واعتدوا على حافلة للمثليين بعد انتهاء المسيرة.

وذكرت الصحيفة أنه بعد أن بدأت الشرطة في إبعاد المهاجمين عن الحافلة استخدم نشطاء "التقاليد والنظام" بخاخات الفلفل للنيل من المثليين، ما دفع أجهزة الأمن إلى توقيف العشرات منهم.

المصدر: "نوفوستي"