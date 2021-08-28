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بايدن: ضربتنا لـ"داعش" في أفغانستان لن تكون الأخيرة

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بايدن: ضربتنا لـ
Reuters
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتوجيه المزيد من الضربات لتنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان ردا على تفجير مطار كابل، وحذر من أن الوضع على الأرض لا يزال "خطيرا للغاية".

وقال بايدن: "هجومنا ليس الأخير.. سنواصل تعقب أي شخص شارك في هذا الهجوم البشع ونجعله يدفع الثمن".

وأضاف: "أبلغني قادتنا أن من المرجح جدا شن هجوم خلال الساعات الأربع والعشرين والست والثلاثين المقبلة.. أمرت باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لإعطاء الأولوية لحماية قواتنا".

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وأعلن الجيش الأمريكي أنه وجه ضربة بطائرة مسيرة في شرق أفغانستان أمس الجمعة لأحد قياديي تنظيم "داعش" مسؤول عن التخطيط.

ويأتي ذلك بعد يوم من هجوم مطار كابل الذي أسفر عن مقتل 13 جنديا أمريكيا وعشرات المدنيين الأفغان، وتبناه تنظيم "داعش ولاية خراسان".

المصدر: وكالات

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