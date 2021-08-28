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ماكرون يلتقي الناشطة الإيزيدية نادية مراد في بغداد (صور+فيديو)

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ماكرون يلتقي الناشطة الإيزيدية نادية مراد في بغداد (صور+فيديو)
Reuters
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء يوم السبت الناشطة الإيزيدية نادية مراد.

وقال موقع قناة "رووداو نيت" إن الرئيس الفرنسي التقى بالناشطة الإزيدية الحائزة على جائزة نوبل للسلام في بغداد.

من جهته نشر الرئيس الفرنسي صورة مع نادية مراد وعلق عليها قائلا: "حماية المرأة كفاح نحمله معا.. كما في قمة G7 في بياريتز أو في منتدى "جيل المساواة" في باريس.. عندما نلتقي مرة أخرى هنا في العراق.. نحن إلى جانبكم.. أجدد التأكيد أننا لن نتخلى عنهن".

ويشارك ماكرون يوم السبت في مؤتمر "التعاون والشراكة" الذي يستضيفه العراق.

يشار إلى أن نادية مراد باسي طه هي ناشطة إيزيدية عراقية من قرية كوجو في قضاء سنجار، تم اختيارها في العام 2016 سفيرة للأمم المتحدة للنوايا الحسنة. 

وحصلت على جائزة نوبل للسلام في أكتوبر 2018، وكانت إحدى ضحايا تنظيم "داعش" الإرهابي" الذي سباها بعد أن تمكن من احتلال منطقتها وقتل أهلها في القرية وبينهم أمها وستة من أخوانها.

المصدر: وكالات

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