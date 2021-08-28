ماكرون يلتقي الناشطة الإيزيدية نادية مراد في بغداد (صور+فيديو)

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء يوم السبت الناشطة الإيزيدية نادية مراد.

وقال موقع قناة "رووداو نيت" إن الرئيس الفرنسي التقى بالناشطة الإزيدية الحائزة على جائزة نوبل للسلام في بغداد.

الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون يلتقي بالناشطة الإزيدية الحائزة على جائزة نوبل للسلام نادية مراد في #بغداد



📸MARIN / AFP pic.twitter.com/M8bdBSPNlX — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) August 28, 2021

من جهته نشر الرئيس الفرنسي صورة مع نادية مراد وعلق عليها قائلا: "حماية المرأة كفاح نحمله معا.. كما في قمة G7 في بياريتز أو في منتدى "جيل المساواة" في باريس.. عندما نلتقي مرة أخرى هنا في العراق.. نحن إلى جانبكم.. أجدد التأكيد أننا لن نتخلى عنهن".

Protéger les femmes est un combat. Nous le portons ensemble @NadiaMuradBasee. Comme au G7 de Biarritz ou au Forum #GénérationÉgalité à Paris. Au moment de nous retrouver ici, en Irak, et demain aux côtés de vos sœurs kurdes, yézidies, je redis avec force : nous ne lâcherons rien. pic.twitter.com/ZKUypObLAD — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 28, 2021

ويشارك ماكرون يوم السبت في مؤتمر "التعاون والشراكة" الذي يستضيفه العراق.

يشار إلى أن نادية مراد باسي طه هي ناشطة إيزيدية عراقية من قرية كوجو في قضاء سنجار، تم اختيارها في العام 2016 سفيرة للأمم المتحدة للنوايا الحسنة.

وحصلت على جائزة نوبل للسلام في أكتوبر 2018، وكانت إحدى ضحايا تنظيم "داعش" الإرهابي" الذي سباها بعد أن تمكن من احتلال منطقتها وقتل أهلها في القرية وبينهم أمها وستة من أخوانها.

المصدر: وكالات