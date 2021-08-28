السفير الروسي لدى كابل: طالبان تحاول تجنب إراقة الدماء في بنجشير

اعتبر السفير الروسي لدى كابل دميتري جيرنوف أن حركة طالبان بوسعها السيطرة على إقليم بنجشير خلال يوم أو حتى بضع ساعات، وأنها لم تقدم على ذلك تفاديا لإراقة الدماء.

وقال في حديث لصحيفة "سولوفيوف": "كل شيء هادئ هناك، أؤكد في كل مرة أن طالبان تتصرف في إطار الحاجة للتسوية السلمية في بنجشير".

وأضاف: "قوات طالبان يمكنها أن تستولي على بنجشير في يوم واحد، وربما حتى في غضون ساعات قليلة لكنها لا تفعل ذلك خشية لإراقة الدماء".

ودخلت حركة طالبان العاصمة كابل في 15 أغسطس الجاري وسيطرت على القصر الرئاسي هناك.

وفي اليوم التالي أعلنت انتهاء الحرب في أفغانستان، مشيرة إلى أن شكل الحكومة في البلاد سيتضح في المستقبل القريب.

والولاية الوحيدة التي لا تخضع لسيطرة طالبان حتى الآن هي بنجشير، شمال شرق العاصمة كابل.

المصدر: "نوفوستي"