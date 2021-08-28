البنتاغون: مقتل قياديين من "داعش" في أفغانستان بضربة أمريكية
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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية اللواء ويليام تايلور أن اثنين من قياديي تنظيم "داعش" الإرهابي قتلا وأصيب ثالث، بضربة جوية أمريكية في أفغانستان.
وقال المسؤول الأمريكي خلال موجز صحفي في البنتاغون اليوم السبت: "يمكنني التأكيد استنادا لمعلومات جديدة عن مقتل هدفين اثنين رفيعي المستوى من "داعش" وإصابة آخر".
وأضاف أن الضربة لم تسفر عن وقوع خسائر في صفوف المدنيين.
وفي وقت سابق أعلن عسكريون أمريكيون عن تصفية عنصر واحد من تنظيم "داعش" في أفغانستان بضربة جوية من طائرة مسيرة.
المصدر: "نوفوستي"
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