ضبط كميات ضخمة من الكوكايين في شحنة موز إلى مونتينيغرو
Reuters
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أعلنت شرطة مونتينيرو أنها ضبطت كمية قياسية من الكوكايين تبلغ أكثر من طن في هذا البلد الأدرياتيكي.
وكتبت الشرطة في حسابها على "تويتر": "ضبطت الشرطة 1205 رزم من الكوكايين في بلدة مويانوفيتشي".
وأوقف شخصان وما زالت الشرطة تبحث عن مشتبه بهم آخرين واكتشفت المخدرات في شحنة موز، كما أوضحت الشرطة دون كشف مزيد من التفاصيل.
وتعد الجمهورية اليوغسلافية السابقة التي يبلغ عدد سكانها 620 ألف نسمة مركزا لتهريب السجائر والمخدرات.
ويعتقد أن العصابات المحلية لديها صلات مباشرة مع جماعات إجرامية في أمريكا الجنوبية، ما يمنحها موقعا مهيمنا في نقل الكوكايين إلى أوروبا.
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