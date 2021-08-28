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فرنسا.. توقيف رجل في ستراسبورغ لذبحه عجلا في مرآب ودون مؤهلات

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فرنسا.. توقيف رجل في ستراسبورغ لذبحه عجلا في مرآب ودون مؤهلات
Reuters
فرنسا.. توقيف رجل في ستراسبورغ لذبحه عجلا حيا في مرآب
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أوقف رجل يبلغ من العمر 35 عاما في مدينة ستراسبورغ في شرق فرنسا لقيامه بذبح عجل في مرآب، كما أعلنت الشرطة الجمعة 27 أغسطس 2021.

وفي وقت متأخر بعد ظهر الثلاثاء، تلقت الشرطة العديد من المكالمات للإبلاغ عن صوت حيوان في حالة معاناة.

وفي المكان عثر عناصر الشرطة الذين استجابوا للنداءات على "عجل يحتضر مقطوع الرأس جزئيا وأطرافه الأربعة مقطوعة وشخص كان يذبح الحيوان"، كما أوضحت الشرطة في بيان.

والجاني الذي تم توقيفه استدعي للمثول أمام المحكمة يوم 7 ديسمبر، علما أنه لم يكن لديه "أي من المؤهلات المطلوبة لذبح حيوان".

كما تقدمت "جمعية حماية الحيوانات" في المدينة بشكوى.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن الحيوان نفق نتيجة عمليات البتر التي تعرض لها.

المصدر: أ ف ب

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