ممثل الناتو: ضميرنا مرتاح..

قال الممثل المدني لحلف الناتو بأفغانستان ستيفانو بونتيكورفو السبت، إن فريق العمل الذي شارك في جهود إجلاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص من كابل، "بذل قصارى جهده" في ظروف شديدة الصعوبة.

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وقال الدبلوماسي الإيطالي للصحفيين لدى وصوله إلى روما "ضميرنا مرتاح.. لأننا بذلنا قصارى جهدنا في ظل هذه الظروف".

وأضاف بونتيكورفو، الذي غادر أفغانستان أمس الجمعة على متن آخر طائرة إيطالية أقلعت من كابل، إن المشاركين في عمليات الإجلاء فعلوا كل ما بوسعهم لإخراج جميع الراغبين في مغادرة البلاد بعد استيلاء حركة "طالبان" على السلطة فيها قبل أسبوعين.

وقالت وزارة الدفاع الإيطالية إن طائراتها نقلت أكثر من 4800 أفغاني خارج البلاد حتى 27 أغسطس، من بينهم 1400 طفل.

المصدر: "رويترز"