جونسون وميركل يبحثان تنسيق نهج مشترك إزاء حكومة أفغانية مستقبلية

بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تنسيق مواقف بلديهما والأعضاء الآخرين في مجموعة السبع الكبرى (G7) إزاء حكومة مستقبلية في أفغانستان.

وذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني "داونينغ ستريت" أن جونسون وميركل في اتصال جرى بينهما اليوم السبت بحثا مستجدات الوضع في أفغانستان واتفقا على ضرورة تخصيص مساعدات دولية لشعبها.

وأعرب الزعيمان، حسب البيان البريطاني، عن نيتهما لـ"العمل مع باقي أعضاء G7 على وضع خارطة الطريق الخاصة بالتعامل مع أي حكومة أفغانية مستقبلية والتي ناقشها زعماء المجموعة في اجتماعهم الأسبوع الماضي".

وشدد جونسون، حسب البيان على ضرورة أن يكون أي اعتراف وتواصل مع حركة "طالبان" التي وصلت إلى سدة الحكم في أفغانستان مشترطا بمنحها ممرا آملا لمن يرغب في مغادرة البلاد واحترامها لحقوق الإنسان.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه حكومة المملكة المتحدة عن اختتام العملية البريطانية لإجلاء المدنيين من أفغانستان.

المصدر: "رويترز"