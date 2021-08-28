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بريطانيا تختتم عمليات إجلاء المدنيين من أفغانستان

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بريطانيا تختتم عمليات إجلاء المدنيين من أفغانستان
Reuters /U.S. Marine Corps/Sgt. Isaiah Campbell
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أعلنت السلطات البريطانية أنها اختتمت عمليات إجلاء المدنيين من أفغانستان عبر مطار حامد كرزاي الدولي في كابل.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية اليوم السبت، حسب وكالة "رويترز"، أنه لن تكون هناك رحلات جديدة لنقل المدنيين من كابل، لكن ستكون هناك رحلات لإجلاء العسكريين البريطانيين المنتشرين هناك ومجموعة صغيرة من الأفغان.

وأكدت شبكة "سكاي نيوز" أن آخر رحلة بريطانية مخصصة لإجلاء المدنيين غادرت كابل الليلة الماضية.

وقال السفير البريطاني في أفغانستان لوري بريستو، في تصريح مسجل من مطار كابل نشره على حسابه في "تويتر" اليوم إن المملكة المتحدة منذ 13 أغسطس أجلت نحو 15 ألفا من مواطني بريطانيا والموظفين الأفغان وغيرهم.

وقال: "الوقت حال الآن لإنهاء هذه المرحلة من العملية لكننا لم ننس الناس الذين لا يزالون يحتاجون إلى المغادرة وسنستمر في فعل كل ما بوسعنا لمساعدتهم".

وتابع أن "الأفغان الشجعان والشرفاء يستحقون المغادرة بسلامة وأمان".

المصدر: RT + "سكاي نيوز" + "رويترز"

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